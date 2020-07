Onderzoek bij onderzeedienst na meldingen over ongewenst gedrag

Mani (30) redt leven van stervende Utrechter, maar zijn heldendaad veranderde in een nachtmer­rie

18:48 Toen Mani Chawoshey (30) vorige maand een man voelde sterven in zijn armen op de Utrechtse Nobelstraat, twijfelde hij geen moment. Mond-op-mondbeademing was de enige optie om het leven van zijn medemens te redden. Maar zijn heldendaad veranderde al snel in een nachtmerrie. ,,De volgende keer denk ik twee keer na voordat ik iemand reanimeer.” Inmiddels is een doneeractie opgezet voor Mani.