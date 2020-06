Onderzoek: groep coronamijders groeit

Almatine (35) wordt in Hattem de eerste vrijgemaak­te vrouwelij­ke predikant van ons land

7:18 Als kind hield Almatine Leene (35) al van domineetje spelen. Ze ging theologie studeren maar op de kansel staan was geen optie want haar Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (CKV) liet geen vrouwen toe in het ambt. Ze vertrok naar Zuid-Afrika waar ze als vrouwelijke predikant wél aan de slag kon. Nu, jaren later, komt haar droom toch uit in Hattem.