Onderzoek naar Ihattaren die vriendin zou hebben mishandeld loopt door, ook nu ze getrouwd zijn

Dat hij onlangs met influencer Yasmine Driouech in het huwelijk is getreden, is bekend. Maar voetballer Mo Ihattaren moet wellicht nog wel voor de rechter verschijnen voor mishandeling van zijn vrouw, die toen nog zijn vriendin was.

Politie Midden-Nederland laat weten dat het onderzoek naar dat incident nog steeds loopt, hoewel Yasmine Driouech de aangifte probeerde in te trekken en inmiddels zelfs getrouwd is met Ihattaren, als we hun Instagrampagina's mogen geloven. ,,Maar voor het onderzoek naar het incident over mishandeling maakt hun huwelijk niet uit”, aldus een woordvoerster van de politie. Wanneer een beslissing wordt genomen over eventuele vervolging, is niet bekend.

Ihattaren zat in februari een nacht vast op het politiebureau nadat hij op zijn 21ste verjaardag ruzie had gekregen met zijn vriendin. Zij deed aangifte en de relatie liep in de soep. Maar zo snel als het misging kwam het weer goed waarna zij de aangifte probeerde in te trekken. Dat was, net als het huwelijk nu, geen reden voor justitie om het onderzoek stop te zetten. Ihattarens advocaat Sander Janssen wil overigens helemaal niets zeggen over de zaak, net als zijn broer, die tegenwoordig de zaken behartigt van de voetballer die amper nog voetballer is.

Paar procent van z'n maandsalaris

Het incident en de hernieuwde liefde met Yasmine lopen chronologisch gezien ongeveer gelijk met het moment waarop Ihattarens poging om zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen, weer begon te haperen. De voetballer is na ongeveer een maand trainen nu alweer enkele maanden amper bij Juventus geweest en krijgt de ene na de andere boete (enkele procenten van zijn maandsalaris) van de roemruchte Italiaanse club binnen. Duidelijk is dat Juventus de speler die ze in 2021 overnamen van PSV en die nog tot 2025 onder contract staat, nog dit voorjaar willen ontslaan.

Ihattaren werd onlangs, duidelijk wat kilo's aangekomen, gesignaleerd bij de McDonald’s op Schiphol, samen met Yasmine. De voetballer is later gesignaleerd in Dubai.

