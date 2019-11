‘Onderzoek naar leidinggevenden van Team Criminele Inlichtingen wegens plichtsverzuim’

Het onderzoek volgt op een klacht van veertien leden van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), onderdeel van de Landelijke Eenheid, dat zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Ze storen zich onder meer aan de manier van leidinggeven en spreken van een verziekte werksfeer.



In totaal lopen er disciplinaire onderzoeken naar drie mensen van het TCI. Deze heimelijk opererende en afgeschermde afdeling spreekt met informanten die kennis hebben over criminele organisaties of hier zelf in zitten. De politie heeft het bestaan van de onderzoeken bevestigd.



Volgens een woordvoerster zijn de twee leidinggevenden van de dienst nog wel in functie. Er worden gesprekken gevoerd met de medewerkers. Omdat het gaat om een lopend onderzoek kunnen er verder geen mededelingen over worden gedaan, aldus de zegsvrouw.

Misstanden afgedekt

Quote Fouten worden er altijd gemaakt, Alleen bestaat hier de pijn eruit dat de leiding er geen lering uit wil trekken Politiebron tegen Argos Uit gesprekken met politiebronnen en uit inzage van interne documenten blijkt dat er bij het TCI al langere tijd problemen zijn. Leidinggevenden zouden misstanden hebben afgedekt en elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Doordat klachten niet zijn opgepakt, is er wantrouwen ontstaan.



Die verstoorde verhouding, als gevolg van onopgeloste problemen, heeft gevolgen voor het functioneren van het team. Argos maakt melding van het ‘opzettelijk zoekmaken’ van officiële documenten. Door het onderling wantrouwen zouden inlichtingenmedewerkers van het TCI niet alle tips van informanten meer durven delen.

Racistische uitspraken

De klachten dateren soms van jaren geleden, onder meer over racistische opmerkingen aan het adres van teamleden. De opmerkingen zouden gericht zijn aan Turks- en Marokkaans-Nederlandse medewerkers en politiemensen. Het ‘ongewenste gedrag’ zou van een structureel karakter zijn, aldus de klager.



Omdat het team, tijdens acties, regelmatig contact heeft met grote Turkse en Marokkaanse spelers uit het criminele circuit hebben ze teamleden ook vaak een Nederlands-Marokkaanse of Nederlands-Turkse achtergrond. De meldingen liggen daarom gevoelig.

‘Geen lering uit trekken’

Slecht leiderschap zou in meerdere gevallen tot problemen bij operaties van het team hebben geleid en zelfs de levens van politiemensen en informanten in gevaar hebben gebracht. ,,Fouten worden er altijd gemaakt. Alleen bestaat hier de pijn eruit dat de leiding er geen lering uit wil trekken’’, zegt een bron bij de politie.



De Dienst Landelijke Informatieorganisatie, waar het TCI onder resulteert, erkent dat er twee doden zijn onderzocht, waarbij het team mogelijk een rol heeft gespeeld. Volgens chef Henk Bril bleek uit het onderzoek op ‘geen enkele wijze’ dat de dienst iets te verwijten was, hetzij door gedrag of door toedoen van het TCI.

‘Verkeerd geïnterpreteerd’