Onderzoek naar mogelijke fouten AMC bij studie naar galwegkanker

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) bekijkt onder meer of de onderzoekers de inspectie hadden moeten informeren over de resultaten van de studie. Ook wordt bezien of patiënten van tevoren correct zijn geïnformeerd en waarom deelnemers pas vorige maand bericht kregen van het stopzetten van de studie.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Aanleiding was een publicatie van deze krant en de 'maatschappelijke onrust' die daar het gevolg van was.

Quote De deelnemers aan het onderzoek horen over de vroegtijdige beëindiging geïnformeerd te worden Minister Hugo de Jonge De studie in het AMC werd in 2016 voortijdig stopgezet. Bij patiënten met galwegkanker werden twee drainagemethoden getest, beide bij 27 patiënten. In de ene behandelgroep overleden er 11, van de 27 patiënten in de andere behandelgroep slechts 3. Dat verschil kon niet worden verklaard. Hoewel de studie al in 2016 werd stopgezet, kregen patiënten dat pas in maart van dit jaar te horen, vlak voordat deze krant erover schreef.

Informeren

,,De deelnemers aan het onderzoek horen over de vroegtijdige beëindiging geïnformeerd te worden", schrijft De Jonge nu. ,,De beste manier van informeren wordt in een dergelijk geval bepaald door de onderzoekers, in afstemming met de medisch-ethische toetsingscommissie. De CCMO heeft het onderzoeksdossier opgevraagd bij de toetsingscommissie en zal dit aan een nadere analyse onderwerpen."

In die analyse gaat de CCMO ook in op de vraag waarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de hoogte was van het hoge sterftecijfer. Vooralsnog is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de regels niet zijn gevolgd, schrijft de minister. De inspectie moet worden geïnformeerd als incidenten betrekking hebben op de kwaliteit van zorg. Dat was volgens onderzoekers en toezichthouders niet het geval.