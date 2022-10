Onderzoek naar mogelijke rol Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Politie en justitie onderzoeken de mogelijke betrokkenheid van seriemoordenaar Marc Dutroux bij de verdwij­ning van Tanja Groen. Dat meldt De Limburger. De 18-jarige studente uit Schagen verdween in 1993 in Maastricht.

Bronnen in opsporingskringen in zowel Nederland als België bevestigen het nieuws tegenover de regionale krant. Er is in België een rechtshulpverzoek ingediend. Justitie vraagt daarbij om het onbekende vrouwelijke dna-materiaal dat gevonden is in woningen en bestelauto’s van Dutroux te vergelijken met dat van Tanja Groen. De resultaten worden ‘zo snel mogelijk’ verstuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg, laat advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries van het OM in Luik weten.

De ouders van Tanja Groen waren niet op de hoogte van dit nieuwe onderzoek. Ze zeggen de uitkomst af te wachten. „We zullen het zien”, zei vader Adrie tegen de Limburgse krant.

Er zijn inmiddels ook al onderzoekshandelingen verricht. Het coldcaseteam van de politie in Limburg heeft met diverse getuigen gesproken. Daarnaast wordt gekeken of feiten en omstandigheden rond de verdwijning van Groen met Dutroux in verband kunnen gebracht worden.

Zijn werkwijze waarbij hij meisjes met fiets en al in een bestelbusje trok, zoals de 12-jarige Sabine Dardenne in mei 1996, zou kunnen passen bij de verdwijning van Groen. Zij werd in de zomer van 1993 voor het laatst gezien in Maastricht. De eerstejaarsstudente fietste in de nacht van 31 augustus op 1 september na een feestje van studentenvereniging Circumflex in de richting van het Vrijthof. Daarna ontbreekt elk spoor van haar. Ze was onderweg naar haar kamer in Gronsveld, zo'n 8 kilometer zuidelijker.

Uit onderzoek van De Limburger blijkt volgens de krant dat er diverse redenen zijn om het spoor-Dutroux verder uit te diepen. Zo kwam hij begin jaren 90 in Maastricht of omgeving om er drugs te kopen. Ook zou de seriemoordenaar in die stad een contactpersoon hebben gehad en is in een van zijn woningen een wegenkaart gevonden waarop Maastricht is omcirkeld.

Volledig scherm Tanja Groen. © Privébeeld

Kleding, speelgoed en haren

De Belgische justitie onderzocht in 1997 al of Tanja Groen een van de slachtoffers was van Marc Dutroux. Haar ouders en die van talrijke andere vermiste jongeren werden destijds uitgenodigd om zo'n 4500 stuks kleding en speelgoed te komen bekijken die in beslag waren genomen bij Dutroux en zijn medeverdachten. Deze confrontatie met ‘materiële bewijsstukken’ leverde niets op. Tanja's ouders hadden er na de arrestatie van Dutroux, medio augustus 1996, bij de Belgische politie op aangedrongen de verdwijning van hun dochter te betrekken in het onderzoek.

In januari 2008 besliste het Openbaar Ministerie (OM) in Luik dat de toenmalige onderzoeksrechter Jacques Langlois aanvullend onderzoek moest doen in het zogenoemde dossier ’Dutroux-bis’. Dat bevatte gegevens die in de rechtszaak tegen de kinderverkrachter en - moordenaar niet aan bod waren gekomen. In dat dossier bevond zich ook materiaal dat nooit volledig was onderzocht, waaronder DNA-sporen en duizenden haren die werden gevonden bij doorzoekingen in de woningen van Dutroux in en rond Charlerois.

Beloning

In een ultieme poging de verdwijning van Tanja Groen op te lossen, lanceerde Peter R. de Vries op 23 juni 2021 – haar verjaardag - stichting de Gouden Tip. Hij loofde een beloning uit van 1 miljoen euro, opgehaald via een inzamelingsactie. Zijn dochter Kelly werd na de moord op haar vader directeur van de stichting. Ze vertelde in juni 2022 dat er zo'n duizend tips waren binnengekomen. De concrete tips werden (anoniem) doorgestuurd naar het coldcaseteam van de politie Limburg. Het team was op de eerste verjaardag van de stichting nog bezig met het onderzoeken van tips. De 1 miljoen euro blijft beschikbaar totdat de politie alle tips heeft onderzocht. De stichting verwacht voor het einde van het jaar bekend te kunnen maken hoe het onderzoek is afgerond.

In mei stond er nog een speciale strip in De Limburger, waarin nog één keer aandacht werd gevraagd voor de verdwijning van Tanja Groen in 1993: