Onderzoek naar schietpartij politie Doetinchem

Exotische rode ibis voelt zich thuis in Oldenzaals weiland

28 augustus Er lopen wel meer rare vogels rond in Twente, maar deze is wel heel bijzonder. In een weiland aan de Duivelsdijk in Oldenzaal streek zondagmorgen ineens een rode ibis neer. De knalrode vogel valt nogal op tussen de hooibalen en trok dus direct veel bekijks van wandelaars en fietsers.