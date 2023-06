Onderzoek naar seponeringen OM: ‘Belangrijk dat rechter naar een zaak kan kijken’

Het OM besloot de afgelopen jaren in tienduizenden zaken tot de zogenoemde ‘voorwaardelijke sepots’. Die zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden: sinds 2007 is het aantal bijna verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van platform Investico.

Voordeel is dat het de rechtspraak ontlast, maar in de praktijk blijkt dat verdachten bijvoorbeeld niet altijd weten dat ze zonder vervolging wél een aantekening op hun strafblad krijgen. Daardoor kunnen ze geen verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen. Het OM informeert verdachten niet actief hierover. Ook wordt de onderbouwing van de opgelegde sepots niet altijd vastgelegd en gecontroleerd door een officier van justitie.

Als een zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd, krijgt de verdachte meestal een proeftijd van twee jaar. Wie dan weer de fout in gaat, ziet de oude zaak alsnog voor een rechter komen. Verdachten die zich wel aan de wet houden, houden de aantekening van het voorwaardelijke sepot op hun strafblad ook nadat de proeftijd is afgelopen.

‘Onbehoorlijk overheidsoptreden’

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maakt zich al langer zorgen over de voorwaardelijke sepots. Hij noemt die ‘onduidelijk’ en stelt dat burgers ‘geen uitleg krijgen als ze daar om vragen’. Er is volgens hem sprake van ‘onbehoorlijk overheidsoptreden’. ,,Burgers hebben het gevoel te zijn veroordeeld zonder tussenkomst van een rechter”, zei hij afgelopen december in een brief aan de toezichthouder van het OM: het College van procureurs-generaal.

Zo behandelde Van Zutphen een klacht van een man die verdacht werd van misbruik van een familielid. Het OM besloot om niet tot vervolging over te gaan, maar vond toch dat de man schuldig was en kreeg een voorwaardelijk sepot opgelegd. De man was het daar niet mee eens. In een klacht bij het OM legde hij met verschillende redenen uit waarom hij geen misdrijf had gepleegd. Maar het OM hield voet bij stuk, zonder toelichting.

In een reactie aan deze site stelt Van Zutphen dat bij veel klachten over de sepots die hij behandelt er geen ruimte is bij het OM om nog eens naar de zaak te kijken. ,,Zelfs niet wanneer burgers met een goed onderbouwde klacht komen, die daar wél aanleiding toe geeft.” De ombudsman zegt tegen Investico dat hij ‘al jaren’ vindt dat de klachtenprocedure beter moet. ,,Ik ben dertig jaar rechter geweest en heb heel duidelijk gezien hoe belangrijk het is dat een rechter uiteindelijk naar een zaak kan kijken.”

