Onderzoek naar verkrachting schokt Nyenrode, leslokalen op slot

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de politie onderzoek doet ‘naar een mogelijk zedenfeit’. Eén Nyenrode-student is gearresteerd, maar wacht het onderzoek in vrijheid af.



Het incident speelde zich vorige week zaterdag af. Op de campus van de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen hadden studenten activiteiten georganiseerd rondom de verkiezingen van een nieuw bestuur van studentenvereniging NCV. ,,Deze waren in lijn met de corona-maatregelen”, meldt Nyenrode in reactie op vragen van deze nieuwssite.

Spontaan feest

Later op de avond constateerde de beveiliging van de campus echter dat een spontaan feest was ontstaan van een groep van zo'n twintig studenten. ,,Deze bijeenkomst was geen onderdeel van het programma dat was georganiseerd en ook niet bekend bij de organisatie”, aldus de verklaring van Nyenrode. ,,Bij deze bijeenkomst werden de coronaregels niet nageleefd. Hierop is door de beveiliging de politie gebeld.”



Toen de politie op de campus arriveerde, werd er melding gedaan dat een studente verkracht was. Daarop is een mannelijke student aangehouden en het slachtoffer ter plaatse door de politie gehoord. ,,Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed en we zijn in nauw contact met haar”, meldt Nyenrode. ,,De zaak is nu in verder onderzoek.”

‘Verschrikkelijk’

Nyenrode noemt deze gebeurtenis ,,vanzelfsprekend verschrikkelijk. Een veilig klimaat op de campus om te studeren en te wonen is een basisvoorwaarde. Dankzij snelle actie van de beveiliging en de politie hebben we adequaat op het eerste bericht kunnen reageren. Wij hebben professionele hulp aangeboden aan het slachtoffer en iedereen die hier behoefte aan heeft.”



De universiteit laat een extern onderzoek instellen naar de gebeurtenissen van de bewuste avond. In een aan studenten verspreide brief laat de onderwijsinstelling weten een groot deel van de lesactiviteiten tot 1 januari alleen online aan te bieden. ,,Onze beveiliging heeft de afgelopen periode meerdere overtredingen van de corona-regels geconstateerd. Het betreft hier een deel van de campusstudenten – een groot deel houdt zich wel aan de coronaregels. De corona-pandemie is echter een probleem dat we alleen kunnen oplossen als iedereen zich aan de regels houdt.”



De honderden studenten die wonen op de campus, zijn geadviseerd de campus te verlaten. Een groot gedeelte heeft hieraan gehoor gegeven.



De politie doet nader onderzoek naar de vermeende verkrachting.

Voor hulp of vragen over seksueel geweld kunt u terecht bij het Centrum Seksueel Geweld: www.centrumseksueelgeweld.nl. Bekijk hieronder een college van de Universiteit van Nederland over het verwerken van seksueel misbruik.