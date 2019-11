Onderzoek naar vertrouwenscrisis bij politie

Hulpdien­sten massaal onderweg naar Vlaardin­gen; meerdere versteke­lin­gen aangetrof­fen op ferry

19:36 Hulpdiensten zijn massaal onderweg naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Het zou mogelijk gaan om de vondst van meerdere verstekelingen op een vrachtferry van DFDS. Het schip was onderweg naar Engeland, maar is inmiddels weer aangemeerd in Vlaardingen.