Onderzoek naar Zaanse juffrouw na klachten over 'stokslagen’

Bilthoven­se Petra tuimelde met haar fiets in een zinkgat: ‘Ik heb nu een goed verhaal voor elk verjaar­dags­feest­je’

8:58 Het was een groot, donker en koud gat waarin ze verdween. Petra van der Waals uit Bilthoven kan er inmiddels om lachen, maar afgelopen weekend kreeg ze de schrik van haar leven toen ze met fiets en al verdween in een enorm zinkgat. Dat was in de Planetenbaan ontstaan als gevolg van een breuk in de waterleiding.