Onderzoek: Nederlandse kinderen willen geen robot als leraar of huisarts

Een meerderheid van de Nederlandse kinderen wil niet dat robots voor de klas staan, politieagent worden of arts zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Twente over de gevoelens van kinderen ten opzichte van robots en kunstmatige intelligentie. Kinderen denken dat robots te weinig empathie en gevoelens hebben om bijvoorbeeld hun vriend te kunnen zijn.

,,Kinderen geven duidelijk hun grenzen aan’’, zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert, voorzitter kinderrechtenorganisatie KidsRights, over het onderzoek. ,,Nu lijkt alles wat technisch mogelijk is ons te overkomen, ook de schadelijke effecten. Kinderen en jongeren zijn hierbij uiterst kwetsbaar. We moeten ze daarom beschermen en betrekken. Zij zijn de generatie die er straks mee opgroeit.’’

Aan het onderzoek van de Universiteit Twente - waarbij ook KidsRights was betrokken - deden 374 kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 16 jaar aan mee. Op de vraag of een politieagent een robot mag zijn is 54,8 procent tegen, en 41,5 procent voor. Een meerderheid van de kinderen denkt dat robotagenten hun veiligheid kunnen bedreigen. Een robothuisarts vinden de meeste kinderen een nog slechter slecht idee: 61,3 procent is tegen, 35,3 procent is voor.

Robot wel geschikt als winkelverkoper

Kinderen zouden wel geholpen willen worden door een robotverkoper in een winkel: 55,3 procent is voor, 41 procent is tegen. Robots zouden ook helpen bij kinderen die dyslexie hebben. Maar een robot wordt niet als vriend gezien omdat kinderen denken dat ze geen troost kunnen bieden, geen humor en empathie hebben. ,,Kinderen vinden dat robots zich niet in een ander kunnen invoelen, niet weten wat een mens voelt of denkt. Ze denken wel dat beroepen technisch kunnen worden overgenomen door een robot, maar ze willen het niet.’’

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de houding van kinderen tegenover kunstmatige intelligentie, een onderwerp dat steeds nadrukkelijker in het middelpunt van de belangstelling staat, met name door de komst van de slimme tekstrobot ChatGPT. Recent nam een van de grondleggers op het gebied van kunstmatige intelligentie, Geoffrey Hinton, ontslag bij zijn werkgever Google. De onderzoeker waarschuwt nu voor de gevaren van de technologie.

Ethische normen

Ook anderen zijn bezorgd over de technologie omdat robots steeds meer taken van mensen zouden kunnen overnemen, en uiteindelijk zelfs slimmer zouden kunnen. Dullaert roept de Nederlandse overheid op kinderen en jongeren te betrekken bij het opstellen van ethische normen voor kunstmatige intelligentie. ,,Kinderen hebben een feilloos moreel kompas.’’