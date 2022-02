Onderzoek: ‘Regering en legertop stonden bewust extreem geweld in Indonesië toe’

Vrouw dacht die dag op de A50 te zullen sterven, volgens haar ex was het zeker geen opzet

DEN BOSCH - Niet een maar twee keer kwamen twee auto’s in april 2020 in botsing op de A50. Geen derde keer. Toen werd een van de wagens bij Best de berm ingesneden. Het was, volgens het Openbaar Ministerie geen toeval. Een man uit Oss ‘gebruikte zijn auto als wapen’ tegen zijn ex. Voor die poging tot doodslag verdient hij twee jaar cel, zo werd dinsdag geëist.

