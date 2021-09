Onderzoekers MH17 roepen Russische militairen op informatie te delen

Het onderzoeksteam van de ramp met vlucht MH17 roept Russische militairen op informatie te delen over de inzet van de Buk-raket, waarmee het toestel werd neergeschoten. In een brief wordt inwoners van de stad Koersk gevraagd onder meer foto's en video's te delen. Die moeten antwoord geven op vragen over de besluitvorming en bemanning.

Het Joint Investigation Team (JIT), dat het neerhalen van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne onderzoekt, doet de nieuwe oproep in het kader van het vervolgonderzoek. Met name inwoners van de Russische stad Koersk wordt gevraagd om informatie te delen.

Volgens het JIT kwam de Buk-raket, waarmee het vliegtuig op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten, uit die stad. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven.

Niet compleet

De Nederlandse politie, die de actie coördineert, schrijft in een brief aan inwoners van Koersk dat het vervolgonderzoek naar de bemanning en de besluitvorming rond de inzet van de Buk-raket vergevorderd is, maar nog niet compleet. Ze roept Russische militairen die meer weten op om informatie, zoals foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten, te delen.

Volledig scherm Foto van der vermeende Buk-installatie, enkele dagen na de ramp, in Oost-Oekraïne. © AP

In twee video's op de website van het JIT vertellen een Nederlandse oud-militair en Australische nabestaanden met Sovjet-roots hoe belangrijk het is dat er antwoorden komen op openstaande vragen. ,,Deze tragedie had niet mogen gebeuren, en mag nooit meer plaatsvinden‘’, zegt Vera Oreshkin, die haar zoon Victor (29) verloor bij de ramp. ,,We roepen iedereen op die er meer over weet, alstublieft, vertel het aan hen die het moeten weten.‘’

Opdracht

Maandag hervat de rechtbank het proces tegen vier verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de Buk-raket. Centraal staat te vraag wie de opdracht gaf dit wapensysteem in Oekraïne in te zetten en wie de bemanning was. Omdat de Buk-raket volgens het JIT geleverd werd door de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade uit Koersk, worden de antwoorden nu daar gezocht.

Het JIT hoopt met deze oproep de nog ontbrekende informatie te verkrijgen. ,,Hoe kon het gebeuren dat er 298 onschuldige burgers uit de lucht werden geschoten?‘’, zegt Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche van de Nederlandse politie. ,,Daar kunnen we pas met zekerheid iets over zeggen als de direct betrokkenen duidelijkheid geven.‘’

