Onderzoekers vinden mogelijk graf Tanja Groen

In juni werd door de politie nog tevergeefs gezocht in het natuurgebied, vlakbij een vennetje. Van Koppen, die zich samen met studenten in het dossier van de vermiste studente verdiepte, had er toen al zijn vraagtekens bij. „De politie heeft op een heel specifieke plek gezocht, zonder dat er een duidelijke reden was om juist daar te gaan zoeken. We hebben zelf een veel ruimer gebied in gedachten”, zei hij daar eerder over.



Om het juiste zoekgebied te bepalen sloeg Van Koppen onder andere de handen ineen met een geografisch profiler. Die denkt na wat logische plekken zouden zijn om een lichaam te begraven. Ook werd de hulp ingeroepen van Zweedse en Nederlandse biologen. Als ergens een lichaam ligt begraven, dan kan de vegetatie veranderen.



Het onderzoek van Van Koppen en zijn collega’s lijkt nu te hebben geresulteerd in drie plekken. Afgelopen week zouden met een grondradar en een geigerteller twee zoekgebiedjes van zo’n vijftig bij veertig meter zijn uitgekamd. Een geigerteller meet restanten van het flinterdunne laagje radioactief materiaal dat West-Europa bedekt sinds de kernramp in Tsjernobyl. Waar die laag is verstoord, kan een graf zijn.



Het leidde tot drie mogelijke plekken, zegt Van Koppen tegen het Noord-Hollands Dagblad: „Scherpomlijnd en passend bij een graf voor iemand in foetushouding. Bovendien alle drie op zo’n zestig centimeter diepte.’’