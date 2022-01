Onduidelijkheid over aantal patiënten in ziekenhuis met corona, maar niet dóór corona

Iedere patiënt die in een Nederlands ziekenhuis positief wordt getest op corona, telt mee in de cijfers voor de ziekenhuisbezetting die dagelijks worden gepubliceerd door het LCPS, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Nu de omikronvariant van het coronavirus minder ziek lijkt te maken, is de kans groter dat onder die patiënten ook mensen zitten die wel positief testen op corona, maar niet om die reden naar het ziekenhuis zijn gekomen. Zoals patiënten met een gebroken heup of hartklachten.

Ziekenhuizen houden die informatie over verpleegafdelingen zelf niet bij. Het UMCG Groningen schat in dat ongeveer een derde van de daar positief geteste patiënten vanwege een andere oorzaak was opgenomen. ,,Deze patiënten zijn asymptomatisch. We komen erachter dat ze zijn besmet, doordat we heel laagdrempelig testen”, stelt een woordvoerder. UMC Utrecht en het Radboudumc in Nijmegen schatten dat het bij hen om kleine aantallen gaat. Het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houden de gegevens niet apart bij.