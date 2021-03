Ongeloof bij Amsterdam UMC om video over ‘leeg ziekenhuis’: ‘Ze plaatsen zorg in kwaad daglicht’

viralHet Amsterdam UMC baalt van een video die op sociale media rondgaat waarin de indruk wordt gewekt dat er amper coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In de video, die op Facebook meer dan 14.000 keer is gedeeld, laat een onbekende filmer tientallen lege bedden zien. In werkelijkheid gaat het niet om een patiëntenafdeling, maar om de beddencentrale, stelt een woordvoerder tegenover deze site.

In de dertien seconden durende video loopt de onbekende filmer door het gebouw van het VUmc, een van de locaties van het Amsterdam UMC. Hij zoomt met zijn mobiele telefoon in op een ruimte waar tientallen lege bedden staan. ‘Overvolle ziekenhuizen? Deze is zojuist door een logistiek manager van het VU gemaakt’, schrijft de man die de video op zijn Facebook plaatste. Het filmpje zou volgens de man vanuit een Telegram-groep komen. ‘De ziekenhuizen zijn leeg’, schrijft een andere man in een Facebookpost bij de video.

Ook op Twitter deelden diverse personen de video om aan te tonen dat het allemaal wel mee zou vallen met het coronavirus. De webcare van het ziekenhuis voelde zich geroepen om op de aantijgingen te reageren. ‘Dit is onze beddencentrale’, legt een medewerker uit in een tweet. ‘Hier worden elke dag onze gebruikte bedden gereinigd. Is in het kader van hygiëne wel zo fijn voor de volgende patiënt.’ In een reactie op een andere Twittergebruiker voegt het ziekenhuis nog toe dat in deze beddencentrale nooit patiënten liggen.

Quote Hier worden elke dag onze gebruikte bedden gereinigd. Is in het kader van hygiëne wel zo fijn voor de volgende patiënt VUmc

Verschrikkelijk

Quote Ze ondermij­nen het werk van artsen en verpleeg­kun­di­gen die iedere dag zorg verlenen aan ernstig zieke coronapa­tiën­ten Jan Spee, woordvoerder Vumc Volgens de berichten op sociale media is de video gemaakt door een logistiek manager van het VUmc. Ziekenhuisvoorlichter Jan Spee kan dat niet bevestigen of ontkrachten. ,,Het gaat hier om een semi-openbare ruimte, de kelder onder de hoofdingang die voor veel mensen makkelijk toegankelijk is. Het lijkt mij sterk dat iemand van onze medewerkers deze video heeft gemaakt, en daarbij ook nog eens feitelijk onjuiste informatie verspreidt."



Alle medewerkers weten volgens Spee dat dit een beddencentrale is. ,,Bovendien worden zij iedere dag geconfronteerd met patiënten die op de intensive cares vechten voor hun leven. Het is echt verschrikkelijk dat er mensen zijn die op deze manier proberen de zorg in een kwaad daglicht te plaatsen. Ze ondermijnen het werk van artsen en verpleegkundigen die iedere dag zorg verlenen aan ernstig zieke coronapatiënten.”

'Wij trekken een grens'

Dat de video op grote schaal is verspreid, vindt het Amsterdam UMC merkwaardig. ,,Het past misschien een beetje in de huidige tijdsgeest, maar als je zelf goed kijkt kun je al tot de conclusie komen dat het hier helemaal niet om een afdeling gaat. Daarvoor staan de bedden veel te dicht op elkaar. Mensen mogen best vragen stellen en kritisch zijn, maar bij dit soort zaken trekken wij echt een grens.”

Onderzoekers van Deutsche Presse-Agentur (dpa), die in opdracht van Facebook informatie verifiëren, hebben een disclaimer bij de beelden geplaatst. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de werkelijkheid niet wordt weergegeven. ‘Onjuiste informatie. Gecontroleerd door onafhankelijke feitencheckers’, valt voortaan bij de video te lezen.

Werkelijke cijfers

Het coronavirus heeft in Nederland tot dusver 10.000 mensen op de intensive care doen belanden. Van alle coronapatiënten die op de ic hebben gelegen, zijn er 2744 overleden. ,,Deze trieste mijlpaal geeft ook aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen jaar is geweest”, meldt Amsterdam UMC.

Aan het begin van de coronacrisis lag een patiënt die er slecht aan toe was gemiddeld twintig dagen op de ic. Dat werd mede door betere behandelopties met een kwart teruggebracht, tot zestien dagen. Dat is nog altijd veel langer dan de gemiddelde tijd die een patiënt op een ic doorbrengt: dat is slechts 2,5 dag.

Gemiddeld nemen ic’s jaarlijks 75.000 tot 80.000 patiënten op. Doordat coronapatiënten zo lang intensieve zorg nodig hebben, is de druk die 10.000 extra patiënten met zich meebrengen erg hoog.

Wat vind jij?

