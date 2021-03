Ongeloof bij brandweer die baby uit container redde: ‘Het was onvoorstelbaar’

Ouders gedumpte baby Amsterdam ‘dachten dat kindje dood was’: ‘Ze raakten in paniek’

27 februari De minderjarige ouders van de pasgeboren baby die op 21 februari levend in een container aan het Meernhof in Zuidoost is gevonden, dachten dat het baby’tje was overleden na de geboorte en raakten in paniek. Ze hebben het daarop in de container gedeponeerd, aldus Gerald Roethof, advocaat van de 17-jarige jongen.