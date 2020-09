Ongeloof in Brabants dorp nadat cafébezoeker op zes jongens inrijdt: ‘Leek wel een film’

Indringen­de oproep van agente (en moeder van jonge tweeling): Wees altijd eerlijk over corona­klach­ten

26 september In een aangrijpende facebookpost roept de Rotterdamse politie mensen op om vooral eerlijk te zijn over coronaklachten. Een agente, die eerder dit jaar moeder van een tweeling werd, kwam onbeschermd in contact met een coronapatiënt. De man die de meldkamer had gebeld, was niet eerlijk over zijn coronaklachten.