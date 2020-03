Ongeloof na overlijden Gert-Jan (50) in Oostenrijk: ‘Hij stond middenin het leven’

Verdachte brief in gemeente­huis Purmerend

11:15 Hulpdiensten zijn vanochtend in Purmerend uitgerukt voor een verdachte brief in het gemeentehuis. Onderzoek van het gebouw aan de Purmersteen heeft duidelijk gemaakt dat er geen direct risico te verwachten is, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.