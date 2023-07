Ongeloof om staaldraad in speeltuin die zorgt voor blauwe nek meisje (4): ‘Mijn vaderhart brak’

Overlede­nen steeds vaker opgebaard in een lijkwade: ‘Persoon­lij­ker, zachter en duurzamer’

Niet meer in een kist begraven of gecremeerd worden, maar gewikkeld in een speciale doek. De grootste uitvaartondernemer van Nederland ziet de vraag naar de ‘wade’ toenemen en spreekt van een trend. Uitvaartpersoneel wordt opgeleid in de verschillende wikkeltechnieken. „Nabestaanden willen persoonlijker, zachter en duurzamer afscheid nemen.”