Ongeloof om terugkeer cursussen van belastinggeld zoals ‘biertraining’: ‘Volstrekt belachelijk’

Wat is het Stap-budget?

Voor je eigen loopbaan is het verstandig om op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden in de sector en jezelf te blijven ontwikkelen. Maar een opleiding of cursus volgen kost geld. Om werkenden en werkzoekenden te helpen heeft de overheid het Stap-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) in het leven geroepen.



Met dit budget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen voor een opleiding. Voorwaarde om gebruik te maken van het budget is dat je in Nederland woont. De Nederlandse nationaliteit hoef je niet te hebben. In principe kan iedereen hier gebruik van maken. Het maakt niet uit of je al werk hebt of niet, ondernemer bent, of leeft van een Wajong-uitkering.