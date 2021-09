Ongeloof over molotov-cocktail op bijenstal in Vriezenveen: ‘De verhoudingen zijn compleet zoek’

De bijenstal is de trots van de Vriezenveense vereniging. Door de ligging in een park is hij vrij toegankelijk. Over de motieven van de daders tast Snippe in het duister. „Haat tegen bijen? Ik kan het me niet voorstellen. In de stal zit een accu die verbonden is met zonnecollectoren. Misschien dat ze het daar op hadden voorzien, maar meer dan een vermoeden is dat niet.”



Volgens Snippe valt de schade voor de bijen zelf mee. „De meesten hebben het overleefd. De koninginnen gelukkig ook. Wel is er natuurlijk veel onrust veroorzaakt. Dat is ook de reden dat de bijen agressief zijn geworden, iets wat ze normaal gesproken helemaal niet zijn.”