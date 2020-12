Ongeloof over vaccinatiecampagne: 'Je had dit allemaal al kunnen voorzien’

Twee ME’ers al een maand thuis na rellen rond Zwarte Piet in Maastricht, 17 relschop­pers opgepakt

17 december De politie heeft tot nog toe zeventien verdachten opgepakt vanwege betrokkenheid bij de ernstige rellen rond een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op 15 november in Maastricht. De politie kwam de zeventien via camerabeelden op het spoor. In totaal zouden dertig verdachten strafbare feiten hebben gepleegd, onder wie vijf minderjarigen.