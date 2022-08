Ongeluk door omgekeerde vlag: wie is er dan aansprakelijk?

Gaan we ons weer druk maken om die onschuldige vlaggetjes?

Zo onschuldig zijn ze niet als we Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat moeten geloven. ,,We hebben al meerdere keren gezien dat ze scheuren en losraken, ook al beweren mensen dat vlaggen en spandoeken goed zijn vastgemaakt. Dat is een feit. En als je met 100 kilometer per uur op een motor rijdt en zo’n vlag in je gezicht krijgt, is dat levensgevaarlijk.’’