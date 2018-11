Ongelukken en pech zorgen voor zeer drukke avondspits

Veel hogere celstraf voor an­ti-homogeweld Amsterdam

19:52 Een 28-jarige man uit Heerhugowaard is in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor geweld tegen twee homoseksuelen mannen vorig jaar in Amsterdam. Dat is een aanzienlijk zwaardere straf dan de 40 maanden cel die hij had gekregen van de rechtbank en een jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie.