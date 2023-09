Ongemakkelijke waarheid: ook vrouwen zijn tot heel nare dingen in staat

Taboe moet van huilbaby’s, zegt kinderarts Ineke: ‘Niet ieder kind laat zich troos­ten’

Rondjes rijden of lopen, wiegen, sussen, inbakeren. Maar wat als níets helpt? Rosalie en Marvin wisten niet wat ze moesten met hun zoontje Fedde, die maar bleef huilen: ‘Hij kon geen geluidje meer maken, want ik was telkens bang dat hij zou gaan huilen.’ Om dit soort ouders te helpen, zet kinderarts Ineke de Kruijff een speciaal spreekuur én een podcast op, om ouders met huilbaby’s te helpen.