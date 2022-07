Ongeneeslijk zieke Mariska gaf een allerlaatste feest: ‘Moeilijkste is om mijn kinderen achter te laten’

Met wat vage klachten ging Mariska afgelopen september naar de huisarts. ,,Hij dacht eerst dat ik overspannen was, maar voor de zekerheid werd er bloed afgenomen. Daarop moest ik direct door naar de echoscopist waar uitzaaiingen in mijn lever werden ontdekt. Een week later werd ook een uitzaaiing in mijn longen en nog een week later de tumor in mijn darm ontdekt. Vanaf dat moment wisten we dat ik niet meer beter zou worden.”