Onherkenbaar! Ernstig verwaarloosde hond Bob ziet er een jaar later zó uit

Gisteren ontsnapte tbs’er liet spoor van ellende na

16:17 De zedendelinquent Ronald Z., die gisterenmiddag ontsnapte aan zijn begeleider in Nijmegen verleidde meisjes en jongens via internet. Deskundigen noemden hem een ‘explosief mengsel’ van stoornissen. Z. is nog voortvluchtig. Volgens de kliniek is er geen ‘acuut gevaar’.