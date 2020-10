Online coronatest aanvragen? Met deze truc vergroot je de kans op een plek in de buurt

Als bijvoorbeeld een Tilburger zich wil laten testen op corona wordt via de online module net zo makkelijk verwezen naar Helmond, Uden of Rosmalen als naar zijn eigen GGD aan de Burgemeester Damstraat. En in Oost-Brabant, Deurne bijvoorbeeld worden mensen verwezen naar Landgraaf of Ede. De grote afstand kan voor mensen een reden zijn om de test dan maar over te slaan, of het op een later moment opnieuw te proberen. Maar het aantal aanvragen is momenteel zó hoog, dat het bijna niet uitmaakt welk moment van de dag je het probeert, aldus de GGD. De beschikbare tijdsloten zijn allemaal vrijwel direct vol.