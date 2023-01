'Onschuldig' sterretje veroorzaakt ernstige brandwonden bij jong kind: 'Verbied het nou eens!’

Boer Bert nooit meer de oude na tractoron­ge­val na boerenpro­test: ‘In hoekje janken lost niks op’

Tien dagen lag Bert Olieman (41) afgelopen zomer in coma. Op de terugweg van de protestdag in Stroe raakte een trucker de tractor van de Nieuwerbrugse boer, die bijna alles in zijn lichaam brak. Nu krabbelt hij verrassend snel op, maar het ‘Duracell-konijn’ dat hij was, wordt hij nooit meer.

2 januari