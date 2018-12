Onstuimig weer in Oost-Nederland: vanavond code geel vanwege harde windstoten

De stevigste windvlagen tref je momenteel in de kustprovincies, maar ook in het Oosten van het land staat een flinke wind. Het weer blijft het de hele dag wisselvallig, terwijl de wind stevig door waait. ,,De zon moet vanuit het westen gaan doorbreken waardoor het vanmiddag wat vriendelijk wordt”, vertelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.



Wie wil uitwaaien aan de kust kan het beste vanmiddag afreizen. Het is dan overwegend droog en er is wat meer ruimte voor de zon. Pas wel op, want vooral richting de avond is daar kans op zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur.



In Oost-Nederland is de situatie iets minder onstuimig, maar geldt vanavond voor Gelderland en Flevoland vanaf 20.00 uur eveneens code geel. Hier worden windstoten tot 80 km per uur verwacht, met name tijdens buien. Het KNMI voorspelt dat dit enige verkeershinder kan veroorzaken. Overijssel lijkt, samen met Drenthe en Groningen, de dans te ontspringen.