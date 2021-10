Onstuimig weer maakt plaats voor prima dagen om de hort op te gaan

VIDEOHet is al dagen flink onstuimig, maar daar komt verandering in. Dit weekend ziet er volgens de meteorologen prima en vooral kalm uit.

Morgenochtend is heel lokaal nog een buitje mogelijk, maar 's middags is het zeker overal droog. De zon breekt geregeld door en de wind houdt zich een stuk rustiger. De temperatuur loopt op naar 12, lokaal 13 graden. ,,Doordat er minder wind staat, voelt het buiten zeker niet koud aan. Het is dan ook prima weer om de hort op de gaan voor een heerlijke herfstwandeling of fietstocht", aldus weerman Rico Schröder van Weerplaza.

Ook zondag belooft een droge dag te worden met een mix van wolken en zonneschijn. De meeste zon wordt in het zuidoosten van het land verwacht en de meeste wolken zijn voor het noorden en westen. De temperatuur loopt wederom op naar 12 of 13 graden. ,,Maar met veel zon kan het in het zuidoosten lokaal 15 graden worden. Prima weer dus voor iedereen die aan de herfstvakantie in het zuiden begint.”

Het hardloopcijfer is zondag zelfs een dikke tien. Dat is goed nieuws voor de Marathon van Rotterdam. Wie de hardlopers langs het parcours gaat aanmoedigen, heeft een jasje wel nodig want met 14 graden en een matige zuidenwind kan stilstaan langs de kant soms fris zijn. De zon maakt wel veel goed en is een groot deel van de zondag goed te zien.



Oplopende temperaturen

Het rustige weer is maar van tijdelijke duur. Het zuiden van het land heeft komende week herfstvakantie en het weer zal niet veel anders verlopen dan afgelopen week, toen de regio’s Noord en Midden vakantie vierden. De temperatuur loopt weer enkele graden op en halverwege de week is het op veel plaatsen ongeveer 16 graden. ,,Het blijft behoorlijk wisselvallig. Betere dagen worden afgewisseld met mindere dagen, met buien en soms kan het kletsnat worden.”

Komende tijd gaat er op weergebied nauwelijks iets veranderen. ,,Wisselvallig weer houden we.” De middagtemperatuur bevindt zich rond normaal en daalt komende weken van 13 graden naar een graad of 10. ,,De herfst pruttelt gewoon door.”

Volledig scherm Bezoekers in diergaarde Blijdorp. © ANP

