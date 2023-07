Onstuimig weer op komst met zeer harde windstoten, Schiphol sluit landingsbanen woensdag twee uur lang

Met video'sZomer? Die lijkt dinsdagavond en woensdagochtend even heel ver weg. Het wordt onstuimig weer met windstoten tot 100 kilometer per uur. Woensdagochtend wordt een zware ochtendspits verwacht, het KNMI heeft voor bijna heel het land code geel afgegeven. Schiphol sluit twee uur lang de landingsbanen.

Schiphol meldt in een verklaring dat het door de combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht voor luchtvaartmaatschappijen niet mogelijk zal zijn om woensdag tussen ongeveer 09.00 uur en 11.00 uur te landen op de luchthaven. ‘Dit betekent dat er annuleringen en vertragingen zullen zijn. Dit geldt voor zowel aankomende als vertrekkende vluchten.’ Om hoeveel vluchten het gaat, dat weet Schiphol op dit moment nog niet. De luchthaven raadt reizigers aan om goed de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Mogelijk noteren we zelfs de eerste zomerstorm van het jaar. Door een lagedrukgebied dat recht over ons land trekt, trekt de wind flink aan. Weerman Jeroen Elferink van Weerplaza spreekt van windstoten tussen de 70 en 90 kilometer per uur, vannacht en vooral morgenochtend. ,,Maar er zijn ook weermodellen die 100 kilometer per uur laten zien. Het wordt in ieder geval onstuimig en stormachtig.’’

Eerste zomerstorm van het jaar?

Er is zelfs kans op de eerste zomerstorm van het jaar. ,,Dan moet een officieel weerstation een uur lang windkracht 9 meten. Dat is heel lastig, omdat het in een uur ook even een paar minuten minder hard kan waaien. Dan heb je dus geen zomerstorm.’’

Vanwege de zware windstoten heeft het KNMI voor het hele land, op Limburg na, code geel afgegeven voor woensdagochtend. In het noordwesten geldt een extra waarschuwing voor zware regenval. Daardoor wordt een zwaardere ochtendspits dan normaal verwacht, meldt de ANWB. ,,Het is lastig om nu al te zeggen welke invloed het weer precies gaat hebben op de spits. Maar gebruikelijke files zullen langer zijn dan normaal. Je hoeft niet je reis uit te stellen, maar wees wel alert’’, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Foto ter illustratie. Schiphol schrapt vluchten.

Ook dinsdagochtend was het lokaal erg onstuimig. Rond Apeldoorn hield een tornado flink huis. En in onder meer Beekbergen, Lieren en Klarenbeek vielen bomen om en raakte huizen beschadigd. Op de A50 ging een caravan de lucht in als gevolg van de windhoos.

Tropische temperaturen

Woensdagmiddag laat de zon zich na de buien regelmatig zien. Hoewel het woensdag met 19 tot 22 graden nog gematigd warm is, is het wel een opmaat voor het weekend. Vanaf vrijdag wordt het namelijk tropisch warm in Nederland. Het kan dan 25 tot 29 graden worden. Ook zaterdag wordt hetzelfde type weerbeeld verwacht, al trekken wolkenvelden vanuit Frankrijk zaterdagmiddag ons land binnen. Die kunnen in het zuiden onweersbuien veroorzaken. Wat het weer zondag gaat doen, is nog even de vraag. ,,Weermodellen voorspellen een kleine storing. Zondag een stranddag? Dat is een beetje voorbarig’’, aldus Elferink.



Met temperaturen tussen de 22 en 26 graden koelt het na het weekend een klein beetje af. ,,Het is niet slecht, maar ook niet zomers mooi. Af en toe valt er een bui. Ik zou het niet zomers weer noemen, maar ik denk wel dat voor veel mensen dit weertype aangenaam is. Je kan nog iets ondernemen.’’

