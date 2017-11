'Ontgroening Nederlandse soldaten moet onmiddellijk stoppen'

YouTube-ster zet zich na zelf­moord­brie­ven in voor de Kindertelefoon

11:06 YouTube-ster Gio krijgt wekelijks tientallen heftige brieven van jonge fans die met zichzelf in de knoop zitten. Ze schrijven hem over zelfmoord, in zichzelf snijden of mishandeling. ,,Ik wil graag helpen, maar ik ben ook maar gewoon een jongen van 19.”