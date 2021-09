Ontruiming dreigt bij restaurant Utrecht vanwege negeren coronacheck: 'We zijn klaar voor deze strijd’

Hier kon de onderwe­reld ongestoord zijn gang gaan: ‘Die kogel ging net langs mijn dochter’

25 september Ineens regende het kogels in de Rotterdamse wijk Feijenoord, deze zomer. Wat was er aan de hand? Het verhaal van een wijk die lang werd vergeten en waar de onderwereld ongestoord z’n gang kon gaan. Daar werd al in 1990 uitgebreid voor gewaarschuwd.