Ontsnappingspoging Mocromaffiakopstuk uit gevangenis Zutphen verijdeld; vier man opgepakt

updateBij de gevangenis in het Gelderse Zutphen hebben handlangers geprobeerd om Mocromaffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging is mislukt. De politie heeft vier mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de uitbraakpoging.

Een ingewijde bevestigt dat de ontsnappingspoging bedoeld was voor Omar L., lid van de zogenoemde mocromaffia. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit. Handlangers zouden geprobeerd hebben de gevangenis binnen te dringen maar die poging is verijdeld. De politie heeft later op de middag vier man aangehouden. Ze konden na een wilde achtervolging worden aangehouden op de N813 bij het Gelderse Wehl.

Volgens woordvoerder Anne Coenen van de politie Gelderland is het busje brandend en wel tegen de entree van de gevangenis gereden. Daardoor raakte de poort beschadigd en zwartgeblakerd. ,,Toen de bewaking het brandende voertuig zag, zat er niemand meer in en onduidelijk is nog of er überhaupt iemand in heeft gezeten”, aldus Coenen. ,,Tijdens het blussen van de brand kwam een melding bij ons binnen over een auto met daarin vier verdachten. In de buurt van Zevenaar is een van de verdachten uit de wagen gesprongen. Die kon snel worden aangehouden. Vervolgens zijn de andere drie, na een achtervolging, aangehouden in Wehl. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.”



Onduidelijk is hoe de mannen L. wilden bevrijden. ,,Op dit moment doen we daar onderzoek naar en kunnen we geen mededelingen doen”, aldus de politiewoordvoerder. Advocaat Sander Janssen kan niet bevestigen dat geprobeerd is om zijn cliënt vrij te krijgen. Hij laat weten ‘het ook via de media te volgen’ en er verder niets over te kunnen zeggen.

Vanmiddag werd het terrein rondom de gevangenis vrijgegeven, maar rond 17 uur landde een helikopter op het binnenterrein. Op dat moment was weer een politiemacht op de been bij de gevangenis. De heli vertrok korte tijd later met daarin vermoedelijk Omar L.. Het vermoeden bestaat dat hij is overgebracht naar de extra beveiligde Penitentiaire Inrichting Vught. Justitie wil dat niet bevestigen of ontkennen. Gevangenisdirecteur Danny Vette wil geen commentaar geven op de sfeer in de gevangenis. Buiten waren, nadat de heli was vertrokken, geluiden van schreeuwende gedetineerden te horen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De helikopter landde op de binnenplaats van de gevangenis © Persbureau Heitink

Omar L. werd vorig jaar samen met Hicham M. schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen tot liquidaties. Omar L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. was de schutter. Onder de bijnaam Suarez zou hij met gecodeerde telefoons liquidatieopdrachten hebben uitgedeeld.

Zo zou L. achter de mislukte moordpoging zitten in 2016 op Nourdine A., alias Hitler. Volgens het Openbaar Ministerie wilde L. met de moord op Nourdine A. de liquidatie van zijn broer Youssef in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt wreken. Via de beveiligde telefoon zou hij hebben geschreven: ‘Ik zoek hem al jaren. Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd.’

Volledig scherm De gevangenis in Zutphen en met kader Omar L. © ANP

Pogingen

L. wordt ook gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die in 2017 nog tevergeefs per helikopter probeerde te vluchten uit de gevangenis in Roermond. De Amsterdamse crimineel werd begin vorig jaar nog met spoed overgeplaatst van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel naar die in Zutphen omdat er plannen bestonden om hem binnen de gevangenismuren te vermoorden.

Op het terrein van de gevangenis in Zutphen stond vanochtend rond 10.50 uur een busje in brand. Na het uitbreken van de brand liepen er direct zwaar bewapende agenten met kogelwerende vesten rond. Daarover verklaarde de politie in eerste instantie dat het ‘voor de veiligheid was en het afschermen van de plek waar het is gebeurd’. Hoe het brandend busje bij de gevangenis in Zutphen precies onderdeel uitmaakte van de ontsnappingspoging, kon de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet vertellen.

Niet strafbaar

Volgens de huidige wetgeving zijn gevangenen die proberen te ontsnappen niet strafbaar. Het kabinet vindt dat ‘niet uit te leggen’ en werkt aan een wetswijziging die het wel mogelijk maakt om deze gedetineerden te bestraffen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) kondigde die maatregel vorig najaar aan: ,,In 2018 ontvluchtte een gedetineerde uit de gevangenis door zich te verstoppen in een vuilniszak die door een handlanger naar buiten werd vervoerd. De handlanger werd vervolgd en veroordeeld wegens hulp bij ontsnapping, terwijl de gedetineerde niet strafrechtelijk kon worden aangepakt. (...) Nu is hulp bij ontsnappen wél strafbaar. Maar ontsnappen zélf niet. Dat is onrechtvaardig en vind ik niet uit te leggen.”

Sander Janssen, de advocaat van Omar L., stelt dat zijn cliënt mogelijk beschuldigd zal worden van het treffen van ‘voorbereidingshandelingen voor een uitbraakpoging’. ,,Het uitbreken zelf is niet strafbaar, maar wel het betrokken zijn bij de voorfase. L. zal ongetwijfeld, of hij wilde uitbreken of niet, een douw krijgen in deze zaak”, verwacht Janssen.

Volledig scherm De arrestatie op de N813 in Wehl. © Persbureau Heitink

Volledig scherm © Persbureau Heitink