Ontsnapte gevangene Vught zat vast voor neersteken Turkse vader

UPDATE Geweldsex­plo­sie bij r&b-feest in Eindhoven: 'In alle chaos raakte ik gewond’

19:58 Bij het volledig uit de hand gelopen r&b-festival in het Klokgebouw in Eindhoven is in elk geval één bezoeker gewond geraakt. Een 24-jarige vrouw uit het Brabantse Dongen, die niets met de vechtpartij te maken had, moest met een gekneusde pols naar het ziekenhuis.