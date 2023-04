Ontsnapte gier uit Blijdorp wéér gezien; dit keer op strand Westenschouwen

Leon stond vandaag op enkele tientallen meters afstand van de gier die vorige week donderdag ontsnapte uit diergaarde Blijdorp in Rotterdam. ,,Hij streek neer in de duinen. Een bijzondere ervaring.”

Paviljoenhouder Leon van de Wekken had een gewone werkdag, totdat hij ineens op tientallen meters van de gier stond. ,,Best indrukwekkend. En het was nog puur toeval dat ik hem zag ook”, zegt hij. Want hij merkte het beest in eerste instantie zelf niet op.

Leon was onderweg van Westenschouwen naar Nieuw-Haamstede. Van zijn ene strandpaviljoen naar de andere. Een ritje van nog geen kwartier, zoals hij dat elke dag doet, maar deze zal hij niet snel vergeten. Wat hij vandaag zag, zag hij nog nooit eerder. Terwijl Leon ‘even op en neer gaat’ ziet hij mensen de duinen fotograferen. Niet één, maar steeds meer. En ze blijven maar kijken. Leon werpt een blik op de duinen en ziet tot zijn grote verbazing “zo dat beest zitten”.

Quote Die beesten vliegen zo hoog, je bent ze in no-time weer kwijt Leon van de Wekken

,,Puur toeval dat ik hem zag”, vertelt hij, onder de indruk. ,,Ik denk dat hij uit het bos naar het strand is gevlogen. Ik heb nog nóóit een gier op het strand gezien. Hij was neergestreken op het topje van de laagste duin, de duin het dichtst bij het strand. Ik durfde niet dichterbij te gaan staan, bang dat hij wegvloog. Het was echt een fantastisch gezicht.” Leon kon nog nét wat foto's en een video maken, voordat de gier er in een rap tempo vandoor vloog. ,,Richting Nieuw-Haamstede. Dat is wat ik nog kon zien. Die beesten vliegen zo hoog, dan ben je ze in no-time weer kwijt. Waar ‘ie is gebleven? Ik heb géén idee”, zegt hij.

Mensen met verrekijkers

,,Ik heb nog wel Diergaarde Blijdorp gebeld. De politie kwam ook gelijk, maar toen was hij al gevlogen.” Dus droop Leon ook maar af, naar zijn strandpaviljoen. ,,Maar er staan nog steeds mensen met verrekijkers in de duinen. Bij de strandkotjes, daar zat hij.”

De Rotterdamse dierentuin had gehoopt dat de gier zelf weer terug zou komen, maar hij wordt alsmaar zuidelijker gespot. Als je het dier ziet, probeer hem dan niet zelf te vangen, adviseerde Diergaarde Blijdorp. De ‘Rotterdamse’ gier, die niet is gezenderd, werd gisteren voor het eerst in Zeeland gezien, in het bos van Westerschouwen, vlak bij het strand, waar hij vandaag is gespot. Sinds zijn ontsnapping is de gier al op meerdere plekken gesignaleerd, onder meer in Schiedam en Spijkenisse.

