Ontsnapte tbs’ers zaten op afdeling extreem vluchtgevaarlijke patiënten

De tbs’ers die gistermiddag ontsnapten uit kliniek de Kijvelanden in Poortugaal, zaten op de afdeling voor extreem vluchtgevaarlijke patiënten. Het heeft er alle schijn van dat de ontsnapping al langer van tevoren was voorbereid. De twee beschikten niet alleen over een vuurwapen en een mes, maar hadden ook een telefoon. Daarmee zouden ze vanuit de Kijvelanden zelf een taxi hebben besteld om er na de uitbraak vandoor te kunnen gaan.

Onder bedreiging van het vuurwapen gijzelden de twee op de afdeling Olivijn een medewerker, waarna ze de tbs-kliniek ontvluchtten. Fivoor, de instelling waar de Kijvelanden onder valt, meldt dat de veiligheidsmaatregelen op de betreffende afdeling streng zijn. ,,Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt dan ook grondig onderzocht’’, meldt een woordvoerder.

Lees ook Politie schiet ontsnapte tbs’er dood na achtervolging Lees meer

Quote Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt dan ook grondig onderzocht. Woordvoerder, Fivoor

Door de politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet. De twee patiënten zijn de 37-jarige tbs-vlogger Dennie M. uit Delfzijl en de 52-jarige Rotterdammer Toni van de H.. Dennie M. publiceerde filmpjes op Youtube die hij stiekem maakte in de Limburgse tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum. Daarin liet hij zien een groot kartelmes in zijn cel te hebben en dat er heimelijk wiet werd gekweekt in de instelling. ‘Rooyse Wisselwiet’, werd dat door hem genoemd. Nadat ze na hun ontsnapping in de gereedstaande taxi waren gevlucht, is op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal vanuit het voertuig geschoten. Het vermoeden bestaat dat is geschoten met knalpatronen. Omwonenden zijn zich rot geschrokken.

Tbs-alert

Een van hen stuurde meteen een brief naar burgemeester Jolanda de Witte van de gemeente Albrandswaard. Daarin roept ze op de communicatie te verbeteren, zodat omwonenden op tijd veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. ‘Het gebrek aan communicatie zit ons dwars. We willen een soort tbs-alert, waarin meteen alarm wordt geslagen als een tbs’er ontsnapt. Dan kunnen omwonenden of inwoners alert zijn en hun kinderen binnenhouden.’

De politie zette de achtervolging in over de A15. Ter hoogte van het Gelderse Kesteren werd de auto tot stoppen gedwongen. De twee ontsnapte mannen sprongen uit de taxibus en renden naar een nabijgelegen bedrijventerrein. Daar ontstond een vuurgevecht, waarbij de 37-jarige patiënt - Dennie M. - om het leven kwam. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Volgens getuigen zijn er vele tientallen kogels afgevuurd.

De andere man, de 52-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Hij zit voorlopig vast. Justitie zegt dat nog onderzoek gedaan wordt naar zijn rol bij de ontsnapping. De taxichauffeur, die eveneens werd aangehouden, is niet langer verdachte in de zaak en werd vandaag na verhoor in vrijheid gesteld.

Hij moest het tweetal onder bedreiging van wapens vervoeren. Dat zegt een bestuurslid van het Rotterdamse taxibedrijf Taxi St. Job. Hij heeft de chauffeur inmiddels gesproken. ,,De tbs’ers vonden het geen goed idee als hij opviel in het verkeer. Daarom heeft de chauffeur zich overal aan de snelheid kunnen houden. Het is geen wilde achtervolging geweest.’’

Enorm geschrokken

De chauffeur is volgens het bestuurslid een geboren Rotterdammer die een gezin met kleine kinderen heeft. Over wat de chauffeur allemaal precies heeft gezien en meegemaakt, mag de bestuurder vanwege het politieonderzoek niets vertellen. ,,Het was verschrikkelijk voor hem om dit mee te maken. Voorlopig hoeft hij niet meer aan het werk. Hij is enorm geschrokken en enorm blij dat hij weer veilig bij zijn gezin is. ’’