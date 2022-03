Ontvoerde Dordtenaar lag acht uur vastgebonden in kofferbak: ‘Doodsangst om wat er meer zou gebeuren’

Het slachtoffer ging dinsdag in het proces tegen de derde en laatste verdachte D.D. (21) terug naar de horror-nacht. Nadat de Dordtenaar in de nacht van 5 op 6 juni naar een homo-ontmoetingsplek aan de Achterzeedijk in Barendrecht was gereden, werd hij volgens het Openbaar Ministerie na een gesprekje met D. in de val gelokt. Die zou hem met twee andere, gemaskerde mannen klem hebben gezet, in elkaar hebben geslagen en de weerloze man in de kofferbak van zijn eigen auto hebben gegooid.