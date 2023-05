Ontvoerde man is een 22-jarige uit Nijmegen, slachtoffer sloeg zelf alarm

Overval

De politie in Boxmeer dacht daardoor zaterdagochtend aanvankelijk te maken te hebben met een overval op de plaatselijke supermarkt Jan Linders aan de de Burgemeester Verkuijlstraat. Vervolgens bleek het te gaan om een ontvoering in Nijmegen. Dankzij camerabeelden kwamen de ontvoerders kwamen al snel in beeld. Door in te grijpen kon de politie de ontvoering uiteindelijk bij een tankstation in Renswoude beëindigen.

Waarom de man is ontvoerd kan de politie maandag nog niet zeggen. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang, stelt een politiewoordvoerder. ,,We gaan nog altijd uit van vrijheidsberoving.” De politie hoopt op getuigen. ,,Mochten er mensen zijn die rond die tijd bij het Keizer Karelplein of de Bisschop Hamerstraat iets hebben gezien of gehoord of camerabeelden hebben, dan houden we ons zeker aanbevolen.”