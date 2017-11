Ontvoering verijdeld in vete binnen Turks-Nederlandse onderwereld

Buma verdedigt afschaffing di­vi­dend­be­las­ting

17:13 CDA-leider Sybrand Buma is in het debat over de regeringsverklaring stevig onder vuur komen te liggen vanwege de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Hij erkent dat niet zeker is of die maatregel positieve uitwerking heeft op het Nederlandse vestigingsklimaat. ,,Dat is een inschatting”, stelt hij. ,,Het is een keuze die wij maken.”