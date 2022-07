Onverwacht bezoek op bruiloft in Rheden: agenten omsingelen partycentrum

De agenten omsingelden partycentrum Ons Huis rond 21.00 uur. Niemand mocht er meer in of uit. De gasten mochten uiteindelijk naar buiten nadat ze waren gefouilleerd. Ook is het pand doorzocht. Daarna mochten de bruid, bruidegom en bruiloftsgasten weer naar binnen om het huwelijksfeest te hervatten.

Een woordvoerder van de politie. ‘Na controle is er niemand met een wapen aangetroffen. Onduidelijk is nog of het een valse melding betrof, of dat bewuste persoon inmiddels was vertrokken.’ De politie onderzoekt de oorsprong van de melding.