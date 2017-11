,,Nietsontziende criminelen zijn het", zegt buurtbewoner Jan Bastiaansen (81) uit Kaatsheuvel. Hij is woedend op de mannen die een drugslab aan het Prins Mauritsplein ingericht hadden. Gisteren werd het ontdekt, nadat er twee dode mannen werden gevonden in de achtertuin van het pand. ,,Onvoorstelbaar dat je dit risico neemt. En dat voor geld, geld, geld." Bastiaansen laat zijn hondje uit en neemt de gelegenheid te baat om poolshoogte te nemen. Vanaf de straat bekijkt hij het gewone huis, in een gewone wijk in een gewoon dorp. ,,Ik weet niet eens wat xtc of amfetamines zijn. Maar je bent toch krankjorum dat je daar in een woonwijk mee bezig bent." Bastiaansen heeft geen idee wie er wonen. ,,Ik zag er wel eens mensen, maar je verwacht toch niet dat ze zoiets hier doen. Maar tegenwoordig kan alles, blijkbaar." Vanaf vanmorgen half tien is het onderzoek gaande. Zowel de politie als ook de gemeente Loon op Zand hullen zich vooralsnog in stilzwijgen. Hoogstwaarschijnlijk komen zowel de politie als de gemeente vanmiddag nog met een persverklaring.

Weinig contact

Ook de buurvrouw en haar schoondochter, woonachtig direct naast het drugslab, willen niet veel kwijt over de tragische gebeurtenissen. De schoondochter zag de twee mannen vanaf de eerste verdieping in de tuin liggen. ,,En nog geen vijf minuten later waren er allerlei mensen. Een helikopter landde in het parkje voor ons huis."



Het tweetal heeft nimmer kunnen vermoeden dat er een drugslab naast hun huis actief was. ,,Ik kende die mensen eigenlijk niet. We zeiden elkaar wel gedag, maar veel contact hadden we niet. Het is triest wat er gebeurd is, maar ik vind het ook wel erg dat ze mijn leven en dat van de hele buurt in gevaar hebben gebracht."