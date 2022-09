Onweer en bliksem zorgen voor spectaculaire beelden, komende dagen ‘kletsnat’ in hele land

De onweersbuien trokken vannacht over het land van zuid naar noord. Vooral het oosten van Zeeland en het westen van Brabant kregen te maken met het noodweer. ,,Maar het heeft overal in het land wel geonweerd’’, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. En dat leverde een aantal spectaculaire beelden op.

,,Komende nacht dient zich weer een nieuw buiengebied vanuit het zuiden aan’’, zegt Willemsen. ,,Overdag is er ook wel kans op een lokale onweersbui. En het wordt bijna overal in het land regenachtig. We kunnen rekenen op een kletsnatte ochtend.’’ Dat gaat gepaard met temperaturen van rond de 20 graden. ,,Wat heel normaal is voor de tijd van het jaar, we zijn nu echt veel te warm gewend.’’