Onweer op komst: Code geel in Overijssel en Gelderland, in Breda staan straten blank

De buien trekken nu langzaam verder naar het noorden van het land. Daarbij kan met name het oosten rekenen op forse buien, zegt Michiel Severin van Weerplaza. ,,De buien zijn als eerste in het zuiden ontstaan. Een deel trekt nu richting Zuid-Holland en Utrecht, maar neemt wel af. Ik denk niet dat het daar tot overlastmeldingen gaat leiden.”

Straten blank in Breda

Geen grote overlast verwacht

Wel is het echte noodweer heel lokaal, zegt Severin. ,,De meeste mensen zien het gewoon regenen. Dat is bijna altijd met buien. Die ene bui neemt alle energie op van de omgeving.” Veel overlast verwacht hij ook niet. ,,Een enkele straat kan her en der onderlopen. We verwachten ook geen uitzonderlijke windstoten. Het is een ‘gewone’ code geel voor onweer - onweer is altijd gevaarlijk.”