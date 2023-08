Onweersbui zorgt voor apocalyptische wolk: ‘Heel zeldzaam in Nederland’

,,Het gaat hier om een geïsoleerde onweersbui”, legt Wouter van Bernebeek uit Molenhoek uit, die de foto afgelopen zaterdag maakte. De rest van de hemel is helder, er zijn verder geen wolken. ,,Een dergelijke vrijliggende bui is heel zeldzaam in Nederland. De wolk is heel goed zichtbaar doordat die oplicht door de bliksem.”

Jongerenwerker en stormchaser

Van Bernebeek is behalve jongerenwerker ook meteoroloog bij Weerplaza en weerman van Omroep Berg en Dal. Zijn grootste hobby is achter stormen aanjagen en daar vervolgens fraaie foto’s van maken. Hij reist daarvoor naar Frankrijk, Italië of elk ander land in Europa waar extreem weer wordt verwacht. Het was echter toeval dat hij dit bijzondere beeld in zijn eigen dorp kon vastleggen.