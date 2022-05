Onweersbuien, windstoten en hagelstenen in Gelderland: KNMI geeft code geel af

Volgens het weerinstituut trekken de onweersbuien van het zuidwesten naar het noordoosten. Daarbij kunnen windstoten tot zo’n 70 kilometer per uur voorkomen. Ook hagel is niet uitgesloten. Sterker nog, lokaal vallen ijsklompjes van een centimeter uit de lucht. ,,Later in de avond verdwijnen de meeste buien weer”, aldus het KNMI. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur is in Gelderland code geel van kracht.