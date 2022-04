Onze kinderen hebben het voordeel van de kleedjesmarkt ontdekt

Het is de eerste keer dat onze kinderen begrijpen wat Koningsdag voor hen kan betekenen.



Mia (6) denkt heel praktisch, iets waar ze sowieso in uitblinkt naarmate ze groeit. ,,Mag ik al mijn oude speelgoed verkopen?” vroeg ze. ,,Ja, natuurlijk, schat. En dan koop je van de centjes kleding of zo.” ,,Néé, papa, met het geld ga ik een telefoon kopen.” ,,Dat mag pas over vijf jaar, als je geluk hebt.”